В аэропорту Кольцово из-за смерти пассажира экстренно сел самолет

Пассажирский борт, следовавший из Омска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово в 18:20 по местному времени 10 декабря экстренно приземлился самолет «Airbus 320» авиакомпании «S7», следовавший рейсом S7–2564 Омск — Москва. На борту воздушного суда скончался пассажир 61-летний мужчина.

- Еще во время взлета, одному из пассажиров стало плохо. Он упал в обморок, поэтому по громкой связи объявили, что самолет будет делать вынужденную посадку в Кольцово. Как только приземлились, на борт поднялись врачи, но к тому времени мужчина уже умер, - рассказал один из пассажиров рейса. - Мы сейчас находимся в зоне ожидания, ждем другой рейс.

В пресс-службе аэропорта Кольцово информацию об экстренном приземлении воздушного судна подтвердили.

- Рейс S7-2564 Омск - Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия пассажира. По прилете в аэропорт воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть. С пассажирами рейса работают представители авиаперевозчика.

Региональное следственное управление на транспорте начало процессуальную проверку по факту смерти пассажира на борту самолета. Сейчас следователи осматривают самолет, а также место, где сидел мужчина, опрашивают бортпроводников и сотрудников аэропорта, врачей, пассажиров и супругу погибшего.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.