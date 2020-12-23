Заведующего отделением 40-й больницы, которого задержали по подозрению в сексуальном преступлении против ребенка, отправили под домашний арест. Как ранее писала «КП-Екатеринбург», у следователей СКР есть основания полагать, что 48-летний медик причастен к преступлениям в поселке Большой Исток (Сысертский район). Якобы он показывал 8-летней девочке свой половой орган.На данный момент известно, что врача подозревают по двум таким эпизодам (пострадавшая в обоих случаях одна и та же). На Владимира завели уголовное дело по части четвертой статьи 132 УК РФ \\"Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста\\".Сегодня 23 декабря в Сысертском городском суде медику избрали меру пресечения - домашний арест на один месяц и три дня. Сам Владимир отказался комментировать обвинения в свой адрес.- Вину не признаю, - коротко пояснил врач.На заседании присутствовала коллега врача. Женщина рассказала \\"КП\\" при каких обстоятельствах задержали врача. Оказалось, что Владимир сам пошел к силовикам после того, как СМИ распространили видео, на котором медик узнал себя. Напомним, 18 декабря Следственный комитет и свердловский главк полиции выступили с совместным заявлением о розыске мужчины, который орудовал в Большом Истоке. Кроме этого силовые ведомства предоставили фото и видео. На кадрах был изображен мужчина средних лет, который внешне был очень поход на Владимира.- Он зачем-то сам пришел в правоохранительные органы. Пришел без адвоката и начал выяснять, почему его фото попало в средства массовой информации, после этого его и задержали, - уточнил коллега подозреваемого. - Он самый лучший врач на свете! Всегда придёт на помощь! Вся больница в шоке! Никто не верит! Он не мог такого сделать!