Дочка Людмилы позвонила дедушке и рассказала о случившемся Фото: Олег ГАЛИМОВ

Убитой в Кировском районе Екатеринбурга женщиной оказалась 34-летняя Людмила Невоструева. Молодая мать стала жертвой своего мужа Константина. Утром 18 декабря мужчина набросился на жену с ножом и зарезал на глазах у шестилетней дочки. Испуганная девочка сумела позвонить своему дедушке (отцу Людмилы – прим.ред.) и сообщила о случившемся.

К тому моменту, когда удалось открыть дверь квартиры, Константин уже покончил с собой, оставив дочь наедине с трупом матери. По словам соседей, семья Невоструевых вела затворнический образ жизни.

- Костя всегда был замкнутым и странным, - рассказывает соседка убийцы. – Мы могли с ним в лифте пересечься, а он бы даже не поздоровался. Я всегда думала, что у него «не все дома». А Люда как раз наоборот, могла и поговорить или попросить присмотреть за дочкой на пару часов. Сколько лет их знаю – ни одного скандала. Но я не понимала, как такая женщина уживается с нелюдимым мужиком.

На странице «ВКонтакте» у Людмилы всего четыре фотографии, все без малейшего намека на присутствие в жизни мужа или дочки. Фото: СОЦСЕТИ

Супруги работали в Институте Иммунологии и Физиологии УрО РАН, Людмила была бухгалтером, а Константин – курьером. О трагедии в Институте узнали почти моментально, замначальника словно почувствовал неладное, когда не смог дозвониться до Людмилы, и поехал к ней домой.

- Сначала подумали, что заболела или еще что-то стряслось. Приезжаем, а там полиция и Следственный комитет. Родители Люды были тоже там. Говорят, ее зарезали, когда собирала дочку в садик. В конторе все в шоке. Она была замечательной мамой, с некоторыми коллегами вместе детей в один бассейн водила. А вот Константин как был, так и остается для нас загадочным человеком. Вроде работал на соседнем этаже, а о нем никто ничего толком не знает. Да и Люда никогда не говорила о нем. Кто знает, может неспроста. Надеемся, что ее родители оформят опеку над дочкой, которая в один миг стала сиротой, - рассказала «КП» коллега Людмилы.

Соседи говорят, что Невоструевы были не самыми общительными людьми. Фото: СОЦСЕТИ

В следственном отделе Кировского района заявили, что пока не готовы комментировать случившееся.