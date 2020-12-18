В Следственном комитете отказались от комментариев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Екатеринбурга мужчина убил жену на глазах шестилетней дочери. Инцидент произошел утром 18 декабря в микрорайоне ЖБИ. По информации источника «КП» в силовых структурах, после расправы над супругой убийца продолжил спать на диване.

- Испуганная девочка сообщила о случившемся своему дедушке, которому смогла позвонить по телефону. Пенсионер прибежал к дому родственников, но долгое время не мог попасть вовнутрь, так как его внучка не доставала до трубки домофона. Ребенок просила открыть дверь отца, но тот отказался, - рассказал инсайдер «Комсомолки».

К моменту, когда дедушка ворвался в квартиру, отец внучки покончил с собой. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались от комментариев.