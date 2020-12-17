Елочные базары открылись с 17 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем пахнет Новый год? Конечно же, мандаринами, конфетами и елочкой. Праздничное дерево всегда поднимает настроение и дарит радость всем окружающих. Если вы хотите поставить живую ель у себя дома, то наша подборка для вас. В Екатеринбург с 17 декабря открываются елочные базары. Рассказываем, где они находятся и как работают.

Стоимость елки, как всегда, зависит от высоты дерева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНЫ

Как правило, продавцы предлагают не только ели, но также сосны и пихты. Стоимость дерева зависит от высоты. Ниже прайс за один метр.

Ель – 600 рублей,

Ель элитная – 1000 рублей,

Сосна – 700 рублей,

Пихта Сибирская – 900 рублей.

Пихта Датская – 2 900 рублей.

Елочные базары расположились на территориях торговых центров и рынках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ЕКАТАТЕРИНБУРГЕ

В Екатеринбурге появились десятки мест, где можно купить живое дерево к Новому году. В основном они располагаются на территории торговых центров уральской столицы. Ищите елочные базары на улице. Ярмарки будут открыты вплоть до 31 декабря. Купить елку можно с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Гринвич», 8 Марта, 46,

ТЦ «Мега», ул. Металлургов, 87,

ТРЦ «Фан Фан», Ясная ул., 2,

«Парк хаус», ул. Сулимова, 50,

Шарташский рынок, Восточная ул., 15а,

ТЦ «Белка Маркет», пр. Космонавтов, 86,

Областной рынок, ул. Громова, 145,

ТЦ «Карнавал», ул. Халтурина, 55,

«Леруа Мерлен», ул. Металлургов, 74, Базовый пер., 45/7,

ТЦ «Радуга парк», ул. Репина, 94,

ТРЦ «Академический», ул. Краснолесья, 133,

«Лента», пр-т. Академика Сахарова, 107,

ТРЦ «Мегаполис», ул. 8 Марта, 149,

«Таганский ряд», ул. Техническая, 19,

Билимбаевская ул., 37.