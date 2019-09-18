Ежедневно в России умирает 16 новорожденных младенцев, 32 ребенка рождаются мертвыми, по медицинским показаниям происходит 427 выкидышей и абортов.

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-18T11:40:37+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии Екатеринбург 18-09 00:00 00:00

Финалистка конкурса “Навстречу переменам”, учредитель и директор благотворительного фонда “Свет в руках” Александра Фешина, акушер-гинеколог отделения пренатальной диагностики клинико-диагностического центра “Охрана здоровья матери и ребенка” Анна Фейгина и перинатальный психолог КДЦ “Охрана здоровья матери и ребенка” Наталья Мишкина рассказали как помогают семьям пережить смерть ребенка, случившуюся во время беременности или родов.

19 сентября на базе КДЦ “Охрана здоровья матери и ребенка” совместно с федеральным фондом “Свет в руках” пройдет обучение для 75 медицинских работников.