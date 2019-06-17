Марина Харитонова: «Протезирование – это результат запущенного стоматологического здоровья человека»

17 Июнь 10:39 2019-06-17T10:40:50+03:00

Здоровый разговор 10-06-19 Екатеринбург 00:00 00:00

Разговор о протезировании (его важность, виды, способы и рекомендации), стоматологический «ликбез», ответы на злободневные вопросы. Профессиональная консультация в мире стоматологии от ведущего стоматологического специалиста области Марины Павловны Харитоновой.