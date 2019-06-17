Марина Харитонова: «Протезирование – это результат запущенного стоматологического здоровья человека»
Харитонова Марина Павловна
Гость в студии: профессор, главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники Марина Павловна Харитонова
Здоровый разговор 10-06-19 Екатеринбург
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Разговор о протезировании (его важность, виды, способы и рекомендации), стоматологический «ликбез», ответы на злободневные вопросы. Профессиональная консультация в мире стоматологии от ведущего стоматологического специалиста области Марины Павловны Харитоновой.