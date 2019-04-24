2019-04-24T13:16:27+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Павел ФИЛИППОВ

Алексей Вихарев: «Депутатам необходимо быть открытыми и научиться слушать людей»

Алексей Вихарев, депутат Екатеринбургской городской думыАлексей Вихарев, депутат Екатеринбургской городской думыФото: Павел ФИЛИППОВ

23 апреля в рамках радио-марафона ко Дню местного самоуправления в эфире радио «Комсомольская правда» депутат Алексей Вихарев обсудил с ведущим Павлом Филипповым работу нового состава Екатеринбургской городской Думы и проблемы коммуникации с населением

Алексей Вихарев: «Депутатам необходимо быть открытыми и научиться слушать людей»

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