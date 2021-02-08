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Сегодня:

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Алексей БУЛАТОВ
Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира

Тренировка команды "Юность" по синхронному фигурному катанию, победивших в 3 чемпионатах Мира