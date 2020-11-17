Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области
Открытие выставки "Город-конструктор" из 50 макетов значимых зданий Свердловской области