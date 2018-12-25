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Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов наградил победителей акции "Учись на отлично"

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,

Эрдоган отметил, что Турция рассматривает вопрос о непосредственном вторжении на сирийскую территорию для борьбы с воюющими союзниками США — сирийскими этническими курдами, которых Турция считает террористами. «Знаете что? Она ваша, — якобы сказал Трамп,
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