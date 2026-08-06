УБРиР принял участие в обсуждении перспектив рынка ИЖС на выставке Open Village Ural

Фото: предоставлено «Архитектурой притяжения»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) принял участие в работе открытого лектория, организованного на площадке Open Village Ural совместно с «Архитектурой притяжения». В панельной дискуссии также приняли участие представители компаний Домклик, Загородная недвижимость Урала, Самолет Плюс, поселка Урман и архитектурного бюро LH47.

Фото: предоставлено «Архитектурой притяжения»

В приветственном слове основатель выставки Open Village Ural Дмитрий Голубев поделился взглядом на развитие рынка ИЖС, рассказал о том, как меняются ожидания покупателей и почему сегодня девелоперам важно думать не только о строительстве, но и о самом продукте, который они создают.

От УБРиР в работе лектория приняла участие руководитель направления развития ипотечного бизнеса Наталья Лацук. По объему ипотечного портфеля банк занимает 18 место среди российских банков, по объему выдачи по льготным программам – 16 место, по ИТ-ипотеке – 8 место. Наталья Лацук представила анализ текущих механизмов финансирования рынка индивидуального жилищного строительства, включая государственные субсидии, эскроу-счета и проектное финансирование для застройщиков, а также ипотечные программы для покупателей.

Фото: предоставлено «Архитектурой притяжения»

- За 35 лет рынок ИЖС претерпел несколько трансформаций. Сегодня его облик определяют три фактора: это рост энергоэффективности, приход нового поколения покупателей и стандарты банковского кредитования. Это уже привело к тому, что рынок обелился и очистился от многих недобросовестных застройщиков. Мы прогнозируем дальнейшую консолидацию и приход крупных игроков на рынок ИЖС. И в перспективе нескольких лет ипотека на квартиру и ипотека на дом не будут принципиально отличаться по механике оформления,— руководитель направления развития ипотечного бизнеса Наталья Лацук.

Выставка загородной недвижимости Open Village Ural проводится в Свердловской области второй год и является частью проекта Open Village, организованного в Москве 10 лет назад. Концепция выставки позволяет наглядно представить современные технологии ИЖС. В частности, открытый лекторий по ИЖС прошел в одном из выставочных жилых домов, построенных по проекту LH47.

Фото: предоставлено «Архитектурой притяжения»

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