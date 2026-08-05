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НовостиОбщество5 августа 2026 15:50

В Ирбите русло реки Ницы хотят расчистить до конца 2027 года

Свердловский губернатор рассказал о планах по расчистке русла реки Ницы
Никита ПРИХОДЬКО
Работы по расчистке планируется начать в августе-сентябре

Работы по расчистке планируется начать в августе-сентябре

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым и обсудил с ним план по расчистке русел рек в регионе.

- В рамках рабочей поездки Дмитрий Кириллов провел обследование участка реки Ница в границах города Ирбит, чтобы наметить дальнейшие шаги по мониторингу и управлению водными ресурсами, - рассказали в областном департаменте информационной политики.

Денис Паслер встретился с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Денис Паслер встретился с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Так, были определены участки реки Ницы, которые планируется расчистить. Для этого может потребоваться углубление дна.

- Это необходимо, чтобы увеличить пропускную способность и избежать заторов во время прохождения паводка, - пояснил глава региона.

Работы планируется начать в августе-сентябре этого года, а закончить – в 2027 году после весеннего паводка. Дальше по плану – расчистка рек в других муниципалитетах Среднего Урала, где это необходимо.