Следователи ищут екатеринбуржца, вступившегося за девушку в автобусе

Екатеринбуржцев просят обращаться в следственный отдел по Верх-Исетскому району Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге следователи ищут мужчину, который вступился за девушку в автобусе. Все произошло днем 6 июня 2026 года. Екатеринбуржец защитил пассажирку от нападения двух парней – 20 лет и 21 год.

- Обвиняемые совершили хулиганские действия с применением физического насилия в отношении мужчины, вступившегося за девушку, с которой незадолго до этого неуважительно общался один из фигурантов, - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

В отношении нападавших завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц». Сейчас они оба находятся под стражей.

В ходе предварительного следствия у сотрудников ведомства возникла необходимость установить личность мужчины, защитившего девушку, а также допросить его.

Мужчина, защитивший девушку от нападения. Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Всех, кто располагает какой-либо информацией о потерпевшем, просят сообщить об этом в следственный отдел по Верх-Исетскому району.