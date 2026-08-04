Рекордная индивидуальность: в Екатеринбурге возводят ЖК, где представлено 250 планировок

Фото: рендеры «Страна Девелопмент»

Чтобы найти квартиру с идеальной планировкой, не нужно объезжать все ЖК города. Более 250 вариантов планировочных решений в домах одного из проектов застройщика «Страна Девелопмент» помогут найти то, что так долго искали. Окно в ванной и гардеробной, терраса размером с двушку, три санузла, пять окон в зоне гостиной, вид на парк Маяковского — это описание не элитного коттеджа, а базовые характеристики квартир в комплексе «Сибирский сад», который возводится в восточной части города, на Сибирском тракте. Этот проект объединил все самые главные запросы на комфортную жизнь.

В «Сибирском саду» помимо стандартных и привычных планировочных решений, есть варианты, которые встречаются в столичных проектах бизнес-класса.

Фото: рендеры «Страна Девелопмент»

Виды здесь тоже завораживающие. Зеленый массив парка Маяковского или Лесопарк имени Лесоводов России как на ладони с высоты 30 этажа открываются в жилом комплексе «Сибирский сад». В зависимости от стороны есть варианты и с видом на город.

При проектировании застройщик позаботился и о рациональности планировочных решений: пространство в каждой квартире используется с максимальной пользой. Кухни-гостиные, мастер-спальни, ниши под шкафы, кладовые и прачечные, варианты с витражным остеклением, лоджиями и балконами.

Жилой комплекс отличает удобная транспортная развязка и близость социальной инфраструктуры: в пешей доступности остановки, образовательные учреждения, продуктовые магазины и аптеки, фитнес центры и места для отдыха. На территории самого ЖК предусмотрены места под строительство детского сада и школы, а на первых этажах домов открываются кафе, пекарни, магазины и салоны.

Фото: рендеры «Страна Девелопмент»

Проект «Сибирский сад» кардинально преобразит локацию. По задумке девелопера, он объединит все самые главные запросы на комфортную жизнь: эффективные планировки, развитую инфраструктуру, масштабное озеленение, разноформатное благоустройство и безопасность. Всего в микрорайоне будет 6 домов переменной этажности — от 12 до 32 этажей. Первый дом уже сдан, весь проект будет завершен к 2031 году.

Выбрать подходящий вариант и забронировать его можно самостоятельно на сайте strana.com. Или вам помогут менеджеры в офисе продаж по адресу Сибирский тракт 24/1.

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