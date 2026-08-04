Два свердловских школьника встретились с Владимиром Путиным

Встреча состоялась на торжественной церемонии закрытия в Красноярске. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Два школьника из Свердловской области, ставшие победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», встретились с президентом РФ Владимиром Путиным на торжественной церемонии закрытия в Красноярске. Глава государства поздравил всех финалистов и пообщался с ними.

Так, во встрече принял участие 12-летний Иван Беляков из Артинского района. В рамках конкурса он представлял вызов «Создавай будущее!», разработав когнитивный фильтр.

- Школьник мечтает связать свою жизнь с театром. Чтобы заниматься в театральной студии, он вместе с отцом регулярно преодолевает почти 190 километров в одну сторону. На встрече он поблагодарил президента за поддержку детского творчества, - рассказали в региональном департаменте информационной политики.

Владимир Путин поздравил финалистов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также с Владимиром Путиным встретилась школьница из Лесного Светлана Иванова. Она создала сборник «В стране лингвистических сказок», который помогает ребятам из младших классов изучать правила русского языка.

Всего победителями «Большой перемены» стали 16 юных свердловчан.

- Это учащиеся из Новолялинского, Волчанского, Сысертского МО, Каменск-Уральского ГО, Лесного, Екатеринбурга, Новоуральска, Нижнего Тагила, - отметил губернатор Денис Паслер.

В августе их ожидает путешествие на поезде через всю Россию.