На Среднем Урале электромонтера будут судить за контрабанду психотропных веществ

Материалы направили в Красногорский районный суд на рассмотрение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Электромонтер из Каменска-Уральского предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих и психотропных веществ. В период с ноября 2024 года по сентябрь 2025-го он несколько раз заказывал их через иностранный интернет-магазин. Доставка оформлялась по почте.

- Переписываясь с «продавцом», мужчина просил указывать в карточке посылки, что внутри находятся витамины и подарки, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

10 сентября 2025 года мужчину задержали на выходе из отделения почты в Каменске-Уральском. При себе у электромонтера была посылка с 450 капсулами прегабалина, общая масса которой составила 222 грамма.

Транспортные полицейские начали проверку, в ходе которой нашли в том же почтовом отделении еще 598 таблеток с психотропным веществом модафинилом общей массой 186 граммов. Получателем посылки так же значился обвиняемый.

- Еще полтора грамма аналогичного вещества подозреваемый хранил в личном автомобиле, а 73,4 грамма прегабалина и 4,7 грамма этизолама оперативники обнаружили в ходе осмотра жилища злоумышленника, - отметили в Управлении.

Данные лекарства отпускаются только по рецепту, а их свободный оборот на территории РФ ограничен. Отмечается, что мужчина об этом знал.

Мужчину обвиняют в контрабанде сильнодействующих и психотропных веществ. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Так, в отношении электромонтера завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору». Также было заведено еще семь дел, которые позже объединили в одно производство. Свою вину мужчина полностью признал.

После завершения расследования все материалы направили в Красногорский районный суд на рассмотрение.