В Екатеринбурге ищут участников гонок на электросамокатах в ТЦ

В Екатеринбурге ищут подростков. которые катались по зданию ТЦ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге подростки на электросамокатах 2 августа разъезжали по торговому центру «Гринвич». Они заехали в само здание и устроили заезды. Это противоречит установленным правилам. Об этом рассказали в пресс-службе торгово-развлекательного центра «Гринвич».

Молодые люди рассекали на электросамокатах по зданию. Фото: пресс-служба ТРЦ «Гринвич»

- Всех, кто знает этих людей или их родственников, просим связаться с нами. Администрация ТРЦ «Гринвич» обеспокоена ситуацией со средствами индивидуальной мобильности. Любые попытки съемки и публикации подобного контента пресекаются. Однако правового механизма задержания нарушителей сейчас нет – охрана может лишь потребовать покинуть помещение, - сказано в сообщении.

Представители площадки с операторами кикшеринга обсуждают полное закрытие периметра для арендных электросамокатов. Две компании уже готовы сотрудничать.