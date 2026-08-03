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НовостиОбщество3 августа 2026 13:20

Свердловчане выберут объекты, претендующие на статус «Достояние Среднего Урала»

Народное голосование «Достояние Среднего Урала» продлится до 1 декабря
Маргарита РАЗУМОВА
Уральцы могут выбрать знаковые объекты

Уральцы могут выбрать знаковые объекты

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловчане смогут выбрать объекты, которые получат статус «Достояние Среднего Урала». Народное голосование будет длиться до 1 декабря на портале Госуслуг. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до пяти объектов.

- В регионе есть хорошая традиция – ко Дню образования Свердловской области вручать знак «Достояние Среднего Урала». Свердловчане сами заявляют на народное голосование различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, – сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Конкурс в этом году проходит в пятый раз. На него заявились 108 участников. Эксперты Общественной палаты региона определили претендентов.

В списке объектов числятся природные и промышленные локации

В списке объектов числятся природные и промышленные локации