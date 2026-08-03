Свердловчане выберут объекты, претендующие на статус «Достояние Среднего Урала»

Уральцы могут выбрать знаковые объекты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловчане смогут выбрать объекты, которые получат статус «Достояние Среднего Урала». Народное голосование будет длиться до 1 декабря на портале Госуслуг. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до пяти объектов.

- В регионе есть хорошая традиция – ко Дню образования Свердловской области вручать знак «Достояние Среднего Урала». Свердловчане сами заявляют на народное голосование различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, – сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Конкурс в этом году проходит в пятый раз. На него заявились 108 участников. Эксперты Общественной палаты региона определили претендентов.