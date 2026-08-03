В День железнодорожника на СвЖД собрали почти 1 млн рублей для помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Фото: пресс-служба СвЖД

В День железнодорожника работники СвЖД провели благотворительный забег «Достигая цели!», чтобы собрать средства на приобретение кресла-коляски для Ивана Жлудова, ступенькохода для Захара Шайсултанова и системы для очистки дыхательных путей, необходимой Мирославу Ступакову.

Забег стал главным мероприятием семейного спортивно-музыкального фестиваля, который Свердловская магистраль в честь профессионального праздника организовала 1 августа на детской железной дороге в парке Маяковского в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба СвЖД

В беговых соревнованиях приняли участие порядка 500 человек. Работники СвЖД и члены их семей вышли на дистанции 500 м или 1520 м (символизирует ширину железнодорожной колеи). Самому опытному бегуну было 74 года, самой юной участнице фестиваля – три года.

Стартовые взносы и добровольные пожертвования тех, кто не смог принять участие в забеге, но хотел помочь, направлены в благотворительный фонд «Почет».

Работники СвЖД отмечают День железнодорожника благотворительными забегами с 2017 года. Собранные в предыдущие годы средства – 9,5 рублей – позволили оплатить лечение и приобрести дорогостоящее оборудование для 65 детей.