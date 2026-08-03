В центре Екатеринбурга появился мурал «Настроение есть»

Мурал создал художник из Екатеринбурга Кирилл Бородин. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге стартовал новый сезон фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Так, прямо в центре уральской столицы уже появился первый арт-объект – мурал «Настроение есть», созданный местным художником Кириллом Бородиным. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Я ставил для себя задачу создания динамичной картины, которая подчеркивает, наверное, самую активную часть города, где находится арт-объект. «Пассаж», улица Вайнера – самый центр Екатеринбурга, всегда многолюдный, яркий, с вкраплением абсурда, - рассказал художник.

Увидеть мурал можно по адресу Театральный переулок, 3. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Посмотреть на работу можно по адресу Театральный переулок, 3, что находится рядом с улицей Вайнера и ТЦ «Пассаж». Кирилл Бородин решил посвятить мурал радости в повседневных мелочах.

Отмечается, что в рамках текущего сезона «Стенограффии» в Екатеринбурге до середины осени появятся еще девять новых арт-объектов, а также будут отреставрированы несколько работ прошлых лет.