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НовостиОбщество3 августа 2026 9:18

В центре Екатеринбурга появился мурал «Настроение есть»

Первый арт-объект появился в Екатеринбурге в рамках нового сезона «Стенограффии»
Никита ПРИХОДЬКО
Мурал создал художник из Екатеринбурга Кирилл Бородин. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Мурал создал художник из Екатеринбурга Кирилл Бородин. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге стартовал новый сезон фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Так, прямо в центре уральской столицы уже появился первый арт-объект – мурал «Настроение есть», созданный местным художником Кириллом Бородиным. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Я ставил для себя задачу создания динамичной картины, которая подчеркивает, наверное, самую активную часть города, где находится арт-объект. «Пассаж», улица Вайнера – самый центр Екатеринбурга, всегда многолюдный, яркий, с вкраплением абсурда, - рассказал художник.

Увидеть мурал можно по адресу Театральный переулок, 3. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Увидеть мурал можно по адресу Театральный переулок, 3. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Посмотреть на работу можно по адресу Театральный переулок, 3, что находится рядом с улицей Вайнера и ТЦ «Пассаж». Кирилл Бородин решил посвятить мурал радости в повседневных мелочах.

Отмечается, что в рамках текущего сезона «Стенограффии» в Екатеринбурге до середины осени появятся еще девять новых арт-объектов, а также будут отреставрированы несколько работ прошлых лет.