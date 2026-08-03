На ВИЗ-Стали чествовали железнодорожников за многолетний труд и профессионализм

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в честь профессионального праздника День железнодорожника 23 сотрудника награждены за эффективный и добросовестный труд.

За профессиональные успехи Почетные грамоты городского и районного значения вручены приемосдатчику груза и багажа Галине Гизбрехт, составителю поездов Александру Семухину машинисту тепловоза Владимиру Кучукаеву и мастеру Владиславу Шайхинурову.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

19 сотрудников транспортного цеха получили корпоративные знаки отличия за стаж работы в компании 10, 20, 30 и 40 лет. Девять награжденных трудятся на железнодорожном участке.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

— Работа на железной дороге требует большой ответственности, дисциплины и выдержки. Здесь нельзя работать “на автомате”. Каждый рейс требует концентрации, точных расчетов и постоянного понимания того, что от моих действий зависят безопасность людей, сохранность груза и четкость всего логистического процесса. Я 25 лет в профессии и убедился: это того стоит. Ты понимаешь, что делаешь нужное дело, что твой труд напрямую влияет на работу предприятия и экономики в целом, сразу видишь результат. Это ценно, — поделился машинист тепловоза ВИЗ-Стали Антон Торопин.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

На железнодорожном участке ВИЗ-Стали работают 25 человек. Железнодорожная инфраструктура предприятия включает более 15 км путей и свыше 10 единиц техники. Ежедневно завод принимает и отправляет до 100 вагонов с сырьем и готовой продукцией. Для повышения эффективности перевозок на предприятии применяются современные цифровые решения : центр управления движением оснащается современными высокотехнологичными комплексами.

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