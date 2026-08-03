На Спартакиаде народов России свердловские дзюдоисты завоевали 12 медалей

Свердловские спортсмены завоевали 12 медалей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Дзюдоисты из Свердловской области завоевали 12 медалей на соревновании в Магнитогорске. Турнир проводился в рамках Спартакиады народов России и объединил 250 спортсменов из 41 региона России. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

- Мощнейший старт наших дзюдоистов на Спартакиаде. Четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали позволили Свердловской области занять второе место в командном зачете. Поздравляю спортсменов и их тренеров с блестящим результатом, - рассказал губернатор Денис Паслер.

Свердловская область заняла второе место в командном зачете. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Так, золотые медали завоевали Абдуллах Парчиев в весовой категории до 66 килограммов, Дарья Речкалова – в весе свыше 78 килограммов и Надежда Татарченко – до 78-ми, а также Ольга Мухина в категории до 57 килограммов.

Серебряными медалистами стали Ахмад Ахмедов в весовой категории до 90 килограммов, Яна Полякова – до 70-ти, а также Аина Моисеева в категории до 48 килограммов и Карина Ефимова – до 52-х.

«Бронзу» завоевали Милена Хилова и Софья Истомина в весе до 63 килограммов, Ксения Задворнова – до 78-ти, а также Камила Бадурова в категории до 70 килограммов.