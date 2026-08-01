Артем Жога, Владимир Якушев и Иван Штырков сыграли в баскетбол в День города

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
На фестивале «Энергия РМК» в квартале «Архангел Михаил» прошел «Матч друзей». В составе одной команды в баскетбол сыграли полпред УрФО Артем Жога, известный баскетболист Тимофей Мозгов, президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков и баскетболист Анатолий Чигрин.
Против них выступили первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, боец Иван Штырков, президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко и вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области Максим Огарков.
Посмотреть игру собралось около сотни зрителей. Победила в матче команда Артема Жоги.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП