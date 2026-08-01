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НовостиОбщество1 августа 2026 12:46

Артем Жога, Владимир Якушев и Иван Штырков сыграли в баскетбол в День города

Татьяна САМОЙЛОВА
Матч проходил на фестивале «Энергия РМК» в квартале «Архангел Михаил»

Матч проходил на фестивале «Энергия РМК» в квартале «Архангел Михаил»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На фестивале «Энергия РМК» в квартале «Архангел Михаил» прошел «Матч друзей». В составе одной команды в баскетбол сыграли полпред УрФО Артем Жога, известный баскетболист Тимофей Мозгов, президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков и баскетболист Анатолий Чигрин.

Против них выступили первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, боец Иван Штырков, президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко и вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области Максим Огарков.

Посмотреть игру собралось около сотни зрителей. Победила в матче команда Артема Жоги.

В матче победила команда Артема Жоги

В матче победила команда Артема Жоги

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Посмотреть игру собралось около сотни зрителей

Посмотреть игру собралось около сотни зрителей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Среди игроков был Иван Штырков - капитан бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Среди игроков был Иван Штырков - капитан бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в День города в квартале «Архангел Михаил» прошел «Матч друзей»

В Екатеринбурге в День города в квартале «Архангел Михаил» прошел «Матч друзей»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в День города в квартале «Архангел Михаил» прошел «Матч друзей»

В Екатеринбурге в День города в квартале «Архангел Михаил» прошел «Матч друзей»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в День города в квартале «Архангел Михаил» прошел «Матч друзей»