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НовостиОбщество1 августа 2026 10:36

В День города в Екатеринбурге 21 пара связала себя узами брака

В Екатеринбурге на «Городской свадьбе» поженилась 21 пара
Данил СВЕЧКОВ
Торжество проходило в Историческом сквере

Торжество проходило в Историческом сквере

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В День города в Екатеринбурге состоялась традиционная «Городская свадьба». В этом году брак заключила 21 пара.

- Сегодня мы в 43-й раз проводим «Городскую свадьбу». Практика показывает, что браки, заключенные в этот праздничный день, получаются крепкими и по-настоящему счастливыми, - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Само мероприятие прошло на сцене в Историческом сквере. Между участниками был разыгран сертификат на свадебное путешествие по России на сумму в миллион рублей. Также молодожены станцевали вальс и повязали нити на мосту влюбленных в знак любви не только друг к другу, но и к Екатеринбургу.

Молодожены станцевали вальс и повязали ниточки на мосту влюбленных

Молодожены станцевали вальс и повязали ниточки на мосту влюбленных

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По традиии утром в День города пары регистрируют брак в ЗАГСах Екатеринбурга, а затем прибывают в центр города на праздник

По традиии утром в День города пары регистрируют брак в ЗАГСах Екатеринбурга, а затем прибывают в центр города на праздник

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП