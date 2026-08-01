В День города в Екатеринбурге 21 пара связала себя узами брака

Торжество проходило в Историческом сквере Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В День города в Екатеринбурге состоялась традиционная «Городская свадьба». В этом году брак заключила 21 пара.

- Сегодня мы в 43-й раз проводим «Городскую свадьбу». Практика показывает, что браки, заключенные в этот праздничный день, получаются крепкими и по-настоящему счастливыми, - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Само мероприятие прошло на сцене в Историческом сквере. Между участниками был разыгран сертификат на свадебное путешествие по России на сумму в миллион рублей. Также молодожены станцевали вальс и повязали нити на мосту влюбленных в знак любви не только друг к другу, но и к Екатеринбургу.

Молодожены станцевали вальс и повязали ниточки на мосту влюбленных Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП