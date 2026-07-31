Сын свердловского губернатора подписал контракт с канадским хоккейным клубом

Сын Дениса Паслера подписал контракт с канадским хоккейным клубом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал контракт с канадским хоккейным клубом Medicine Hat Tigers. Информация об этом появилась на сайте клуба. Контракт подписан в рамках стипендии WHL – программа, которая гарантирует молодым хоккеистам финансирование для получения высшего или профессионального образования.

Новость о подписании контракта появилась на сайте хоккейного клуба. Фото: Medicine Hat Tigers

– Денис – крупный защитник с хорошими навыками катания в любом направлении. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищает перед воротами и быстро и эффективно отбирает шайбу. Он также уверен в себе, чтобы подключаться к атакам и вносить свой вклад в нападение, – сказал помощник генерального менеджера хоккейного клуба Бобби Фокс.

На сайте также указаны данные Дениса Паслера: 2008 год рождения (18 лет – Прим. ред.), рост 196 сантиметров. Юный хоккеист был выбран во втором раунде драфта иностранных игроков Канадской хоккейной лиги 2026 года. В сезоне 2025-26 Паслер набрал 11 очков в 59 играх в Молодежной хоккейной лиге.