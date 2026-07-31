Денис Паслер рассказал о ходе благоустройства в свердловских городах

Объекты для отдыха горожан создают в Свердловской области. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о текущем благоустройстве объектов. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- В Североуральске идут работы в сквере «Танцевальный». Там, где раньше был пустырь, обустроены пешеходные дорожки. Оборудованы детские площадки, баскетбольная площадка. Создана зона воркаута, установлены столы для настольного тенниса и шахмат. Территорию озеленили, смонтировали видеонаблюдение, - сказано в сообщении.

Уточняется, что в этом сквере из-за вандалов пришлось наводить порядок. Из-за хулиганства жители Североуральска остались без возможности отдыхать в общественной зоне.

- Неприемлемая ситуация. За объект проголосовали жители, он создан большим трудом. Чья-то безответственность и хулиганство лишают горожан возможности отдыхать в сквере. Призываю всех бережно относиться к нашему общему результату, - рассказал глава региона Денис Паслер.

В Североуральске из-за вандалов пришлось делать ремонт в новом сквере. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Так, в Богдановиче подрядчики создают фонтан с подсветкой. Площадь Мира будут украшать и качели, столы для настольного тенниса, арт-объекты. В сквере имени В.Ф. Маргелова приведут в порядок мемориальный комплекс. Здесь же появится сцена для городских мероприятий.

Аллею спорта создали в Камышлове. Теперь в города есть площадка для активного отдыха жителей. Создана велосипедная дорожка, скейт-парк. Подрядчики поработали над системой уличного освещения.

В Краснотурьинске создают пространство Парка горняков на 4,5 гектарах. Здесь подрядчики уже проложили коммуникации, системы видеонаблюдения. Завершается установка объектов скейт-парка.