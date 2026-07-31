УБРиР примет участие в фестивале «Энергия РМК. Лето»

Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал партнером фестиваля «Энергия РМК. Лето», который состоится 1-2 августа в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге.

У входа в Академию спорта РМК будет работать интерактивная зона УБРиР, где каждый гость праздника сможет буквально за несколько секунд определить свой архетип, приложив ладонь к специальному сканеру. Также консультанты банка помогут всем желающим оформить предзаказ на выпуск дебетовой карты финтех-линии «Архангел Михаил».

Фото: пресс-служба УБРиР

- Мы продолжаем развивать партнерство с Академией спорта РМК и клубом «Архангел Михаил». В середине июня мы провели большое мероприятие, где впервые объявили о запуске совместной финтех-линии. И первые результаты показывают, что наша идея нашла отклик у клиентов: на сегодня мы уже приняли около 2 000 заявок на оформление карт «Архангел Михаил». Уверен, что после фестиваля «Энергия РМК» их число существенно вырастет. Как мы и анонсировали, выпуск и выдача карт клиентам стартуют до начала сентября, — рассказал вице-президент — коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков.

Интерактивная зона УБРиР на фестивале «Энергия РМК. Лето» будет работать 1 августа с 11 до 19 часов, 2 августа — с 11 до 20 часов.

Фото: пресс-служба УБРиР

Фестиваль «Энергия РМК. Лето» приурочен ко Дню города Екатеринбурга. В программе фестиваля — выступления звездных музыкальных хедлайнеров, соревнования по паделу, баскетболу, дрифту и медиа-футболу, площадки экстремальных видов спорта. Всего в спортивном квартале «Архангел Михаил» будет работать более 20 тематических зон. Вход на фестиваль бесплатный, подробная программа – на сайте https://energyrmkfest.ru/

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