Чтобы выбор профессии был уверенным: ВИЗ-Сталь открывает двери школьникам и родителям

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовали ознакомительные экскурсии для выпускников 9-х классов и их родителей. Новый сезон встреч с будущими абитуриентами проходит в рамках приёмной кампании Уральского политехнического колледжа, который ведёт набор на металлургические специальности с перспективой обучения по целевым программам и дальнейшего трудоустройства на предприятии.

Экскурсии помогают школьникам и их семьям не просто выбрать направление обучения, а заранее увидеть, как устроено современное металлургическое производство, на каком высокотехнологичном оборудовании работают специалисты и какие карьерные возможности открывает обучение по профильным специальностям.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

В 2026 году Уральский политехнический колледж ведёт приём на 50 мест по направлениям «Обработка металлов в металлургическом производстве» и «Машинист крана металлургического производства». Приёмная кампания продлится до 15 августа включительно. Зачисление проходит на конкурсной основе по среднему баллу аттестата, без дополнительных вступительных испытаний.

Для родителей это особенно важно: ребёнок получает возможность выбрать понятную профессиональную траекторию уже после 9 класса — с реальной практикой, поддержкой во время обучения и перспективой стабильной работы в крупной международной компании. Студенты профильных специальностей уже с первых курсов смогут присоединиться к корпоративным программам подготовки кадров ВИЗ-Стали. Это даёт:

- стипендию до 15 000 рублей в месяц,

- практическое обучение на реальных высокотехнологичных рабочих местах,

- поддержку опытных наставников,

- возможность начать карьеру ещё во время учёбы,

- дальнейшее трудоустройство на предприятии.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Кроме того, ВИЗ-Сталь участвует в развитии учебной базы колледжа: помогает оснащать классы и лаборатории современным оборудованием и цифровыми технологиями, чтобы обучение было максимально приближено к реальным условиям производства.

— Экскурсии на ВИЗ-Сталь дают возможность будущим абитуриентам и их родителям своими глазами увидеть предприятие, задать вопросы о специальностях, обучении, практике и карьерных перспективах. А главное — принять решение о поступлении осознанно, понимая, какие знания, навыки и возможности профессионального развития получит студент, — говорит начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Александра Кириллина.

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