При поддержке металлургов в Нижнем Тагиле стартовал Всероссийский фестиваль по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля»

Фото: Дмитрий Бородай

При поддержке ЕВРАЗа и администрации города в Нижнем Тагиле стартовал Всероссийский фестиваль по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля», организованный Российским футбольным союзом (РФС). В мероприятии принимают участие около 300 спортсменов из 13 регионов России. Почетным гостем состязаний стал известный футболист и двукратный чемпион страны Дмитрий Сенников.

Участники соревнований борются за победу на трех площадках Нижнего Тагила: в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский» и на стадионе «Юность». Лидеры всероссийского турнира будут определены в восьми дисциплинах: ПОДА-футболе на электроколясках, футболе среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши), в трансплант-футболе, а еще в мини-футболе среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши), впервые в фестивале принимают участие юноши с синдромом Дауна.

На церемонии открытия спортсменов приветствовали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители Российского футбольного союза. В матче открытия встретились команды ЕВРАЗа, представителей администрации города и звезд российского спорта. По окончании игры все желающие получили автограф Дмитрия Сенникова.

Фото: Дмитрий Бородай

- Нижний Тагил в пятый раз принимает уникальный фестиваль «Стальная воля», а ЕВРАЗ поддерживает его проведение, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Мы на наших производствах делаем качественную сталь, а здесь другой сплав, сплав мужества, железного характера и безграничной веры в свои силы. Участники фестиваля – настоящие герои, они учат нас тому, что пасовать можно только на поле и никогда перед жизненными трудностями.

- Спасибо всем, кто помогает организации этого фестиваля, особенно компании ЕВРАЗ и Российскому футбольному союзу. Я благодарен за то, что в очередной раз площадкой для проведения «Стальной воли» стал Нижний Тагил. И мы со своей стороны стараемся создать максимально комфортные условия для спортсменов, тренерского состава, судейской группы, - подчеркнул Владислав Пинаев. – Игроки, приезжающие на «Стальную волю», показывают, что они с каждым годом прогрессируют. А тагильская команда стала первым в истории чемпионом России по ПОДА-футболу. Мы всецело поддерживаем это направление. И то, что ЕВРАЗ и РФС создали, необходимо ценить, потому что это большой вклад в развитие отечественного адаптивного спорта.

- Мы расширяем границы нашего фестиваля – в этом сезоне впервые в турнире принимают участие юноши с синдромом Дауна. Это большая победа для нас. Российскому футбольному союзу совместно с ЕВРАЗом и администрацией города удается собрать на соревнования представителей всех дисциплин адаптивного футбола среди людей с инвалидностью. Это важно и здорово, – отметил заместитель директора департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Игорь Принь.

Соревнования в Нижнем Тагиле продлятся в течение трех дней. В день завершения турнира, 1 августа, в «Металлург-Форуме» состоится торжественная церемония награждения победителей. При поддержке ЕВРАЗа для участников созданы комфортные и безопасные условия проживания, организованы трансфер и культурный досуг.

Осенью при содействии ЕВРАЗа уже в Качканаре пройдет Всероссийский турнир по футболу «Стальная воля» среди детей с ограниченными возможностями здоровья.