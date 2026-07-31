Сотрудники ВИЗ-Стали преодолели свыше 8000 километров на благотворительном марафоне Группы НЛМК

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Сотрудники ВИЗ-Стали поучаствовали в ежегодном спортивном благотворительном марафоне «Гордимся нашим делом», который в десятый раз прошел в Группе НЛМК в рамках празднования Дня металлурга. Проект традиционно объединяет тысячи сотрудников компании из разных городов. В этом году общими силами за две недели они преодолели более 78 тысяч километров — на 2000 км больше, чем в прошлом году.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Свой значимый вклад в командный результат внес и коллектив ВИЗ-Стали, которая вошла в топ-3 предприятий-лидеров по пройденной дистанции. Более 120 сотрудников прошли, пробежали или проехали свыше 8000 километров. Для каждого формат участия был свободным — пешком, бегом, на велосипеде или даже вплавь — главное, что все шаги и километры были направлены на доброе дело. Также свыше 80 визовцев приняли участие в массовом оффлайн забеге и велопробеге «Стальной прокат» уральских подразделений Группы НЛМК, которые прошли в Екатеринбурге.

Как оговаривалось правилами, достижение нового командного рекорда стало поводом для дополнительной помощи: компания направит 500 тысяч рублей на поддержку подопечных благотворительного фонда «Милосердие». На эти средства закупят необходимое медицинское оборудование или помогут пройти дорогостоящее лечение.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Все участники марафона получили благодарности, а на площадках продолжается вручение фирменных футболок — ещё одно напоминание о командном духе и вовлечённости.

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