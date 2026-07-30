В Кольцово у пассажирки нашли 17 кг люксовых сумок и украшений

Общая стоимость товаров составила 4 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово таможенники нашли у 41-летней пассажирки, прилетевшей из Турции, 17 килограммов люксовых сумок и украшений. Инспекторы остановили женщину в «зеленом» коридоре.

- В двух ее чемоданах были выявлены браслет, серьги и колье брендов Messika и Chanel, туфли, очки, сумки и кошельки Gucci, Prada, Chanel, Balenciaga, а также швейцарские карманные часы Audemars Piguet x Swatch Royal Pop Lan, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В багаже женщины обнаружили 17 килограммов дорогих сумок и украшений. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Общая сумма брендовых товаров составила 4 миллиона рублей. Женщина пояснила таможенникам, что незадекларированные украшения и сумки привезла для себя и в подарок друзьям.

В отношении пассажирки возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Наказание по данной статье предусматривает штраф размером до двукратной стоимости всех товаров с их возможной конфискацией.