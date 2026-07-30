СберСпот присоединяется к «Энергии РМК»: еще больше активностей для екатеринбуржцев в День города

Фото: пресс-служба Сбербанк

В эти выходные, 1–2 августа, в Екатеринбурге в двух локациях фестиваля «Энергия РМК» пройдет СберСпот. В скейт-парке «РМК Экстрим», а также на площадках игровых видов спорта в квартале «Архангел Михаил» Сбер организует активности, которые будут интересны как любителям экшн-спорта и уличной культуры, так и всем гостям праздника.

В первый день участников ждут любительские соревнования и мастер-классы от амбассадоров в уличных видах спорта: скейт, самокат и BMX, а также соревнования по баскетболу и мини-футболу с участием профессиональных и медийных команд из России, Европы, Китая и Латинской Америки. В списке звездных гостей – Влад Самокатчик, Артем Агарков (ВМХ), Савва Востоков и Максим Лаллав (скейт), легенды баскетбола Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. В воскресенье, 2 августа, фестиваль продолжится мастер-классами в скейт-парке, уже без формата контестов.

Фото: пресс-служба Сбербанк

На этих площадках будут организованы различные активности в интерактивных пространствах экосистемы Сбера и партнеров. Например, в зоне ГигаЧата можно будет сгенерировать свое фото в стиле уличной культуры, в пространстве СберПрайм – сыграть в боулинг, на станции «Образовательного кредита» – сразиться в 3D-крестики-нолики. За прохождение каждого этапа участники получат Сберкоины – жетоны, которые потом можно потратить на стильный мерч.

Старт работы всех зон активностей: 11.00. Мероприятия будут проходить до 19.00. Все подробности на сайте и в социальных сетях фестиваля.

Фото: пресс-служба Сбербанк

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