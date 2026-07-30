«Кинолето до свидания». Пятый сезон проекта завершится концертом любимых кинохитов

Фото: пресс-служба УБРиР

В воскресенье 2 августа в парке Маяковского пройдет закрытие пятого сезона проекта «Кинолето УБРиР». В течение этого дня будут показаны ставшие классикой первые две части «Шрэка» (6+) и «Пираты Карибского моря» (12+), а завершится фестиваль советским фильмом-настроением «Мэри Поппинс, до свидания» (0+).

- Погода в июле в этом году была, мягко говоря, переменчивой. Тем приятнее, что даже в самые дождливые дни на площадке собирались зрители, чтобы посмотреть фильм. Уже в ближайшее воскресенье фестиваль завершится, как это ни грустно. На заключительный вечер мы вместе с парком Маяковского приготовили специальную программу для самых преданных зрителей, — сказал президент УБРиР Алексей Долгов.

Фото: пресс-служба УБРиР

Изюминкой вечера станет выступление музыканта, актёра и автора проекта «Песни вместе» Дениса Кирилина. На этот раз Денис обещает сделать акцент на узнаваемой и любимой музыке из фильмов.

Еще одним сюрпризом, приготовленным организаторами проекта на закрытие, станет премьера трехминутного видеоклипа «Кинолето УБРиР в лицах». Это анимационный фильм, в основу которого легли «ожившие» рисунки екатеринбургского художника Алексея Рыжкова. Все эскизы он делал в течение июля во время сеансов, и каждый зритель имеет шанс узнать себя в ролике на экране.

Фото: пресс-служба УБРиР

В 2026 году фестиваль «Кинолето УБРиР» в парке Маяковского состоялся в пятый раз. Этот сезон продолжался 31 день с 3 июля по 2 августа.