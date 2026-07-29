Молодые врачи пополнят больницы городов Свердловской области

Выпускники-ординаторы начнут работать в уральских больницах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники ординатуры, учившиеся на целевом наборе, отправятся в больницы Свердловской области. Они пополнят больницы Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Березовского, Первоуральска и других городов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Свердловской области.

- В этом году 15 выпускников ординатуры будут работать в Нижнем Тагиле. Это терапевты, отоларингологи, анестезиологи-реаниматологи, урологи, травматологи-ортопеды, педиатры, специалисты ультразвуковой диагностики и гематологи. Еще 13 выпускников – в Верхней Пышме. Также неврологи, эндокринологи и акушеры-гинекологи, - сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Уточняется, что в Свердловском областном медколледже увеличили количество бюджетных мест для студентов – целевиков с 500 до 2,3 тысячи. Они после выпуска будут обязаны работать в больницах Среднего Урала не менее трех лет.