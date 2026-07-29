Уральский экс-авторитет Овчинников, убивший «Колдуна», хотел выйти на свободу

Приговор экс-авторитету за убийство знахаря вступил в силу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский облсуд оставил в силе приговор экс-авторитету Андрею Овчинникову. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за убийство. Жертвой его стал народный знахарь Алексей Суродеев по прозвищу «Леха Колдун».

- Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского облсуда изучила материалы дела. Оснований для изменения приговора суда первой инстанции не было найдено. Апелляционные жалобы защиты оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сказано в сообщении.

Как полагает следствие, 4 января 2025 года в Кедровке Андрей Овчинников во время застолья ударил ножом в живот Леху Колдуна. Он обратился в больницу только спустя несколько дней. По итогу знахарь скончался. В середине января был задержан Андрей Овчинников. Тот заявил, что Леха Колдун якобы «сам искал смерти».