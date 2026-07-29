В России предложили штрафовать сайты за объявления о поиске собутыльников

Популяризация пьянства разрушает здоровье, семьи и нравственные устои общества, говорит автор инициативы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С такой инициативой выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов

В России могут ввести ответственность для интернет-площадок за размещение объявлений о поиске собутыльников. С такой инициативой выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. В беседе с «Абзацем» он поделился, что это поможет бороться с популяризацией пьянства.

Иванов предлагает ввести административные штрафы для владельцев сайтов и соцсетей за каждое такое объявление. При систематических нарушениях — блокировать ресурс на территории страны. Площадки, по его мнению, должны удалять подобные публикации в течение суток после обнаружения или жалобы.

Общественник заявил, что интернет не должен использоваться для поиска компаний для распития алкоголя. Сегодня на различных сайтах сотни подобных объявлений.

- Это не просто безобидное знакомство. Это популяризация пьянства, которая разрушает здоровье, семьи и нравственные устои общества, - считает общественник.