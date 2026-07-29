В Свердловской области 30 июля температура поднимется до 36 градусов

Свердловчан 30 июля ждет аномальная жара и ливни с грозами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 30 июля вновь ожидается аномальная жара – спасатели выпустили предупреждение о повышении температуры воздуха до 36 градусов.

При этом несколькими часами ранее в ГУ МЧС России по Свердловской области выпустили штормовое предупреждение. 30 и 31 июля в регионе ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Погода в последние дни июля обещает быть переменчивой.

Однако уже 1 августа жара покинет Свердловскую область, и в регионе на несколько дней установится дождливая погода. Так, в День города екатеринбуржцев ожидает 14 градусов ночью и 19 градусов днем. Прекратиться дожди должны 4 августа – к этой дате в регионе установится температура в районе 23 градусов.