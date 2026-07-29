Актеры Среднего Урала смогут заявить о себе на международном кинофестивале

Актеров ждут мастер-классы, встречи с режиссерами и прочие мероприятия. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Организаторы кинофестиваля дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» приглашают к участию в Актерской лаборатории. Сам же фестиваль состоится в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

- Актерская лаборатория пройдет под руководством Егора Корешкова. Он снимался в таких фильмах, как «Горько!», «Психологини», «Метод» и «257 причин, чтобы жить», - сказано в сообщении.

Актеров ждут мастер-классы, встречи с режиссерами и операторами. Также сценаристами, кастинг – директорами, медиаменеджерами. Отдельно пройдет занятие с режиссером и педагогом Валерием Караваевым.

К тому же, им предстоит записать актерские визитки, принять участие в фотосессии и кастингах. Все артисты, который пройдут отбор, станут частью церемонии открытия фестиваля.

Заявку смогу подать профессиональные актеры театра и кино старше 18 лет. Трое артистов получат гранты, компенсирующие расходы на проезд и проживание. Заявки принимаются до 14 августа на сайте фестиваля.