Общественный транспорт в День города изменит свои маршруты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в День города изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с ограничением движения всех видов транспорта в центре города.

Схема ограничений в центре Екатеринбурга. Фото: сервис Яндекс.Карты

С 22:00 31 июля до 06:00 2 августа изменения коснутся автобусов №47, 48, 63, 64, 67, 72, 76, 85, 92 и 95. При этом ограничения для автобусов №043 и 45 продлятся до 04:00. Автобусы №64 и 67 будут следовать по измененному маршруту с 20:00 1 августа.

Автобус №46 будет курсировать по временной схеме до 20:00 1 августа, а после он будет укорочен до остановки «Горный университет.

Также с 20:00 1 августа и до конца праздника изменятся схемы движения у трамваев №2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23, у троллейбусов №26, 27, 31, 35 и 36, а также у автобусов №49, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 59, 62, 81, 84, 87, 89 и 93.