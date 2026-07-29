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НовостиОбщество29 июля 2026 13:07

В Каменске-Уральском две недели ищут 54-летнего мужчину

В Каменске-Уральском бесследно пропал Альберт Латыпов
Маргарита РАЗУМОВА
Мужчина вышел из дома и не вернулся. Фото: поискового отряда «ЛизаАлерт»

Мужчина вышел из дома и не вернулся. Фото: поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Каменске – Уральском силовики и волонтеры развернули поиски 54-летнего Альберта Латыпова. Местонахождение мужчины не удается установить с 14 июля. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Мужчина вышел из дома и не вернулся. Может находиться в вашем городе или районе, - сказано в посте.

Приметы пропавшего уральца: рост 179 сантиметров, худощавое телосложение. У него темно-каштановые волосы и карие глаза. Из дома мужчина ушел в синих джинсах, черных кроссовках, черной кепке.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, свяжитесь с волонтерами по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.