В Екатеринбурге с начала года утонули 14 человек

За год на водоемах Екатеринбурга погибли трое детей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с начала года произошло 23 происшествия на воде, при которых погибли 14 человек, трое из которых – дети. За аналогичный период 2025 года таких случаев было пять, погибли трое.

За неделю в столице Урала утонули три человека, один из погибших – 9-летний ребенок. Трагедии произошли на карьере Старая Линза, Верх-Исетском водохранилище озере у загородного отеля.

– В Екатеринбурге нет водоемов, в которых разрешено купание. На берегах городских озер и водохранилищ установлены аншлаги «Купание запрещено». Предупреждающие таблички устанавливаются там, где купание опасно для жизни, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Купание в том числе запрещено на популярных водоемах города, а именно: озеро Шарташ, Верх-Исетское и Нижне-Исетское водохранилища, Малоистокский пруд, озеро Шувакиш, пруд Спартак, Патрушихинский и Елизаветинские пруды, озеро Огородное, озеро Утятское и водоем у гостиницы «Рамада».