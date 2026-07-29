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НовостиОбщество29 июля 2026 12:40

Вклад свердловского министра Савиновой оценен на самом высоком уровне

Администрация Президента России отметила вклад свердловского Минздрава
Маргарита РАЗУМОВА
Заслуги Татьяны Савиновой были оценены. Фото: Минздрав Свердловской области

Заслуги Татьяны Савиновой были оценены. Фото: Минздрав Свердловской области

Администрация Президента России направила благодарственное письмо замгубернатора – министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой. Федеральные власти отметили вклад в системную работу региона. В том числе за подготовку и проведение II Международного форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Советник Президента и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков также отмечает заслуги свердловского министра Татьяны Савиновой.

- Высоко ценим ваш деятельный вклад в организацию и проведение форума, а также системную работу Свердловской области по продвижению идей здорового долголетия, - сказано в сообщении.

Международный форум объединил 2500 участников из 12 стран. Это ученые, врачи, эксперты.