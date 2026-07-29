На Урале обработали более 30 тысяч «квадратов» сельхозпредприятий после паводка

Обработка сельхозпредприятий продолжается. Фото: газета «Родники ирбитские»

В Свердловской области ветеринарные специалисты продезинфицировали более 30 тысяч квадратных метров сельхозпредприятий, пострадавших от паводка. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

На данный момент специалисты обработали 12 предприятий, четыре крестьянских хозяйства и почти 100 личных хозяйств в Ирбитском, Талицком, Камышловском, Байкаловском и Режевском районах.

– Мы планируем завершить работы по обеззараживанию территорий в максимально короткие сроки. Процедура обеззараживания мест содержания животных выполняется бесплатно как для частных владельцев животных, так и для предприятий, – рассказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

29 июля специалисты Ирбитской ветеринарной станции обработали помещения Фоминской молочно-товарной фермы – в ближайшие дни сюда вернутся 600 коров, которых ранее пришлось эвакуировать. Также работы по обработке стартовали в Байкаловском муниципальном районе.