Свердловчанина посадили на 9 лет за убийство жены из-за ревности

Мужчина приревновал жену к соседу, и когда гости ушли убил ее Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнесергинском районе вынесли приговор 44-летнему Николаю Ошукову, который убил жену из-за ревности. Трагедия произошла поздно вечером 18 января 2026 года в Верхних Сергах.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, Ошукову не понравилось, что во время застолья его жена проявляет излишнее внимание соседу. Он высказал супруге претензию, а когда гости ушли, дважды ударил жену по лицу, схватил нож и нанес не менее пяти ударов.

Находясь в шоковом состоянии, женщина смогла дойти до соседей, которые вызвали ей скорую, однако спасти потерпевшую не удалось – она скончалась в больнице.

– Потерпевшая получила проникающую колото-резаную рану левой боковой поверхности шеи с повреждением ветвей верхней щитовидной артерии, трахеи, 4 позвонка, множественных проникающих ран шеи, нижнего века слева, в области нижней челюсти слева, в области левой ключицы с развитием геморрагического шока, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, преступление удалось раскрыть по горячим следам. Ошуков ранее судим не был и на момент задержания неофициально работал в одном из ЧОПов.

Нижнесергинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы.