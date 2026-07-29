В Свердловской области открылся музей Героя Труда РФ Семена Спектора

Открытие музея Семена Спектора приурочили к 90-летию легендарного врача. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловском госпитале для ветеранов войн открылся музей Героя Труда России Семена Спектора. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Открытие мемориального музея состоялось 29 июля в честь 90-летия легендарного врача. Основой композиции стало рабочее место Семена Спектора.

– Больше тридцати лет он возглавлял Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. При нем здесь появились новые корпуса, реабилитационный центр «Снежинка» в Первоуральске, открылся научный центр, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина и первый губернатор Эдуард Россель. Также телеграмму с поздравлением от президента России Владимира Путина передал заместитель полпреда в УрФО Сергей Рындин.

– Я счастлив, потому что самый лучший результат своей жизненной работы я вижу здесь в этих стенах. Большую часть своего рабочего времени я отдал этому госпиталю и очень рад, и счастлив, потому что занимался проблемой здоровья людей, которые защищали нашу страну, – поделился Семён Спектор.

Музей познакомит посетителей с путем выдающегося врача. Свое детство Семен Спектор пережил в фашистском гетто и всю жизнь посвятил развитию здравоохранения. В кабинете воссоздана обстановка, в которой работал врач: представлены его личные вещи, медицинские инструменты, документы и фотографии.