Дожди, грозы и град накроют Свердловскую область 30 и 31 июля

Дожди будут идти до вторника 4 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 30 и 31 июля синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 метров в секунду. Об этом жителей предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Закройте окна, двери и балконы. Если вы оказались на улице во время сильного ветра – избегайте открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев, - пояснили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок и не парковать машину под деревьями, щитами или другими слабыми конструкциями – из-за сильного ветра они могут упасть и повредить транспорт.

Если вы уже оказались на дороге во время непогоды, спасатели советуют снизить скорость и включить аварийную сигнализацию. Дело в том, что видимость будет ухудшена из-за дождя и града, а покрытие будет скользким.

Напомним, что ливни, согласно прогнозам синоптиков, прекратятся только ко вторнику 4 августа.