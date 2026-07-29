Две уличные фотовыставки открылись в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба Группы Синара

Сразу два выставочных фотопроекта запустили в центре Екатеринбурга при поддержке Группы Синара.

Первая выставка - «Формула дружбы: всемирные фестивали молодежи в объективе ТАСС». Экспозиция включает более чем 30 архивных кадров и посвящена истории международного молодежного движения. Фотокорреспонденты ТАСС создали особую визуальную летопись фестивалей, которые проходили в нашей стране. В проект, подготовленный совместно с Группой Синара, вошли кадры 1957, 1985, 2017 и 2024 годов, которые запечатлели эволюцию международного молодежного движения. В этих снимках живет пульс разных эпох: от грандиозных московских форумов прошлого века до современных масштабных событий в Сочи и Сириусе. Фотовыставка приурочена к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба Группы Синара

Вторая фотовыставка – «Ритмы Урала» - посвящена участникам Большого уральского трейла, который прошел по маршруту Большой уральской тропы. Участники первой беговой эстафеты по этому туристическому маршруту за 50 дней преодолели более 2,3 тысячи километров – от границы с Казахстаном до перевала Дятлова. Уральский фотограф Александр Ежъ Осипов запечатлел участников эстафеты и пейзажи Уральских гор, показав их в разных фотографических техниках.

Большая уральская тропа - один из крупнейших туристических маршрутов России. Волонтеры Благотворительного фонда «Синара» уже много лет помогают развивать его, обустраивая удобные места для отдыха, нанося маркировку и участвуя в экологических и туристических экспедициях.