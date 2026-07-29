В Нижнем Тагиле завершают строительство станции водоподготовки «Южная»

Станция водоподготовки начнет свою работу к концу года. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле строительство станции водоподготовки «Южная» близится к завершению. В эксплуатацию ее планируется ввести к концу текущего года. Сейчас на месте установлено около 90% всего необходимого оборудования.

- С этого момента переходим в режим ежесуточного контроля за стройкой: что завезли, смонтировали, как идет подготовительный этап. Объект масштабный. Подобных в Свердловской области нет, поэтому все, что мы делаем здесь, реализуется впервые, - рассказал глава города Владислав Пинаев, проверив ход строительства станции.

На станции установили около 90% всего необходимого оборудования. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В ближайшее время на участке стартует монтаж узла озонирования. В августе специалисты приступят к благоустройству территории станции.

Отмечается, что «Южная» сможет обеспечить качественной водой больше 200 тысяч жителей Нижнего Тагила. Общая мощность гидроузла составит около 100 тысяч кубометров в сутки. Напомним, что сумма, выделенная на строительство станции, превышает 7,8 миллиарда рублей.