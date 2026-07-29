Суд в Нижнем Тагиле взыскал с виновника ДТП более 226 тысяч рублей

С виновника ДТП взыскали 226 тысяч компенсации на ремонт пострадавшей машины Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Нижнем Тагиле взыскал с виновника ДТП компенсацию за ремонт машины пострадавшего. Авария произошла 28 декабря 2024 года в Екатеринбурге.

– Собственник пострадавшего «JETOUR» обратился в суд с требованиями о взыскании с виновника аварии компенсации стоимости восстановительного ремонта, утраты товарной стоимости автомобиля, а также судебных расходов, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ответчик вину отрицал, утверждая, что в столкновении виноват второй водитель. Также он оспорил выводы судебной автотехнической экспертизы, представив рецензию специалиста.

Однако экспертиза установила, что при повороте водитель сместился на встречную полосу, что привело к столкновению. У первого водителя была возможность предотвратить ДТП, а у истца – нет.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила взыскал с виновника аварии 226 339 тысяч рублей.